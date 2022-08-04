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العام الدراسى 2023.. 12 معلومة عن مواعيد الدراسة والامتحانات

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:39 ص
العام الدراسى 2023.. 12 معلومة عن مواعيد الدراسة والامتحانات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء الأمور عن مواعيد بدء العام الدراسى 2023، نقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن مواعيد بدء العام الدراسى 2023،2022:
 
ـ يبدأ العام الدراسى 2023 السبت 24 سبتمبر 2022.
 
ـ تبدأ الدراسة لجميع المراحل فى توقيت واحد 24 سبتمبر للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
 
ـ تبدأ الدراسة فى المدارس الدولية قبل 24 سبتمبر.
 
ـ مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول.
 
ـ مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 96 يوما.
 
ـ العام الدراسى 2023 يبدأ السبت 24 سبتمبر المقبل وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.
 
ـ يستمر العام الدراسى 2022، 2023 لمدة 35 أسبوع.
 
ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات الإعدادية السبت 14 يناير 2023.
 
ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى السبت 28 يناير 2023 حتى الخميس 9 فبراير 2023 لمدة أسبوعين.
 
ـ يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
 
ـ تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.
 
ـ  تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

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