العام الدراسى 2023.. 12 معلومة عن مواعيد الدراسة والامتحانات

كتب محمود طه حسين

يبحث كثير من أولياء الأمور عن مواعيد بدء العام الدراسى 2023 ، نقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن مواعيد بدء العام الدراسى 2023،2022:

ـ يبدأ العام الدراسى 2023 السبت 24 سبتمبر 2022.

ـ تبدأ الدراسة لجميع المراحل فى توقيت واحد 24 سبتمبر للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ـ تبدأ الدراسة فى المدارس الدولية قبل 24 سبتمبر.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول.

ـ مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

ـ العام الدراسى 2023 يبدأ السبت 24 سبتمبر المقبل وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

ـ يستمر العام الدراسى 2022، 2023 لمدة 35 أسبوع.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات الإعدادية السبت 14 يناير 2023.

ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى السبت 28 يناير 2023 حتى الخميس 9 فبراير 2023 لمدة أسبوعين.

ـ يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

ـ تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

ـ تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.