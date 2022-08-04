الصين تقرر إلغاء اجتماع وزير خارجيتها مع نظيره اليابانى فى كمبوديا

وقالت هوا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الجانب الصيني يشعر بالاستياء الشديد من البيان المشترك الذي أصدرته دول مجموعة السبع الصناعية -بما في ذلك اليابان- حول تايوان، مضيفا أن اليابان ليس لها الحق في الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بشأن مسألة تايوان، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وأشارت هوا إلى أن مجموعة السبع ألقت باللوم بشكل غير معقول على الصين في بيان أصدره وزراء خارجيتها أمس الأربعاء عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وكان وزيرا خارجية الصين واليابان يرتبان لإجراء محادثات على هامش سلسلة من الاجتماعات المتعلقة برابطة الآسيان في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بحسب مصادر يابانية.

وكان من الممكن أن يكون أول حوار وجها لوجه بين وانج وهاياشي منذ نوفمبر 2020 وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، على خلفية زيارة بيلوسي.

كان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قد أعربوا في بيانهم عن قلقهم إزاء "أعمال التهديد الأخيرة والمعلنة" من جانب الصين، وخاصة التدريبات بالذخيرة الحية.

وجاء في البيان إنه "لا يوجد مبرر لاستخدام زيارة كذريعة لنشاط عسكري عدواني في مضيق تايوان" ، محذرين من أن "الرد المتصاعد من جانب بكين يهدد بزيادة التوترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة".