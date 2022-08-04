"الشوكولاتة ساحت".. متجر إنجليزى يخسر مخزونه الكامل من الشوكولاتة بسبب الحرارة

كتبت: نهال أبو السعود

خسر أحد المتاجر المحلية في سكونثورب بإنجلترا ما قيمته 1000 جنيه إسترليني من البضائع بعد ‏ذوبان مخزونه الكامل من الشيكولاتة بسبب فشل تكييف الهواء في التأقلم خلال موجة الحر الأخيرة.‏

وبحسب بي بي سي، في محاولة من سكان المنطقة مساعدة المتجر في مواجهة الخسارة، جمعت نداء ‏عبر الإنترنت من كلير يورك ، ابنة مالكي المتجر ستيفن وليندا إليس ، أكثر من 450 جنيهًا إسترلينيًا ‏لتعويض الحلوى المفقودة، وقالت يورك إن والديها كانا "ممتنين للغاية" للتبرعات.‏

وقالت: "طوال الأسبوع كله كانت امى تبكى فى كل مرة يعطى فيها أى شخص أى أموال أو يفعل أى شخص ‏أى شيء".‏

يدير الزوجان المتجر المستقل في طريق ‏Cottage Beck‏ منذ أكثر من 24 عامًا، وقالت يورك إن ‏التجاوزات وارتفاع أقساط التأمين لا تستحق المطالبة.‏

وأضافت: "أمي كانت جاهزة حرفياً لحزم أمتعتنا ، أغلقت الباب واترك كل شيء ، لقد مروا بعامين صعبين ‏حقًا مع ارتفاع الأسعار وكل شيء آخر ، لذلك كان هذا بمثابة قمة جبل الجليد حقًا".

قال أحد العملاء المنتظمين إن الزوجين "يقومان بعمل رائع مع المجتمع والمتجر الجميع يعرفهم".‏

وتابع: "أعتقد أنه من الرائع أن يقدموا بعض المال لمساعدتهم عندما فقدوا الشوكولاتة".