"الشوكولاتة ساحت".. متجر إنجليزى يخسر مخزونه الكامل من الشوكولاتة بسبب الحرارة

خسر أحد المتاجر المحلية في سكونثورب بإنجلترا ما قيمته 1000 جنيه إسترليني من البضائع بعد ذوبان مخزونه الكامل من الشيكولاتة بسبب فشل تكييف الهواء في التأقلم خلال موجة الحر الأخيرة.
وبحسب بي بي سي، في محاولة من سكان المنطقة مساعدة المتجر في مواجهة الخسارة، جمعت نداء عبر الإنترنت من كلير يورك ، ابنة مالكي المتجر ستيفن وليندا إليس ، أكثر من 450 جنيهًا إسترلينيًا لتعويض الحلوى المفقودة، وقالت يورك إن والديها كانا "ممتنين للغاية" للتبرعات.
وقالت: "طوال الأسبوع كله كانت امى تبكى فى كل مرة يعطى فيها أى شخص أى أموال أو يفعل أى شخص أى شيء".
يدير الزوجان المتجر المستقل في طريق Cottage Beck منذ أكثر من 24 عامًا، وقالت يورك إن التجاوزات وارتفاع أقساط التأمين لا تستحق المطالبة.
وأضافت: "أمي كانت جاهزة حرفياً لحزم أمتعتنا ، أغلقت الباب واترك كل شيء ، لقد مروا بعامين صعبين حقًا مع ارتفاع الأسعار وكل شيء آخر ، لذلك كان هذا بمثابة قمة جبل الجليد حقًا".
قال أحد العملاء المنتظمين إن الزوجين "يقومان بعمل رائع مع المجتمع والمتجر الجميع يعرفهم".
وتابع: "أعتقد أنه من الرائع أن يقدموا بعض المال لمساعدتهم عندما فقدوا الشوكولاتة".
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