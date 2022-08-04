السيطرة على حريق محل حلويات بالبحيرة بسبب ماس كهربائى دون خسائر بالأرواح

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت منذ قليل، قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب بأحد المحلات بمدينة إيتاى البارود دون خسائر فى الأرواح.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل محل لبيع الحلويات والمكسرات بشارع الجمهورية بجوار مجلس مدينة ايتاى البارود، دون حدوث اى خسائر فى الأرواح.

على الفور، انتقلت القيادات الامنية وقوات الحماية المدنية، بقيادة العميد بلبع مدير الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي داخل المحل المشار اليه، مما أدى إلى اشتعال النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.