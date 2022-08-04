الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات واستهداف مواقع أوكرانية أخرى

وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، "إن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات بدون طيار في الجو خلال يوم واحد في مناطق بلدتي "أندريفكا" "ودروجنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"إيزيوم" و"ديميتروفكا" في مقاطعة خاركوف".

ونوه البيان، أيضا باعترض الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 5 قذائف لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون، لافتا إلى استهداف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات لواء الهجوم رقم 95 المحمولة جوا في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك.

وأضاف البيان "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات الروسية إلى جانب القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك في مناطق قرى "سوليدار" و"أرتيوموفسك" و"أفدييفكا" فقدت وحدات المشاة الآلية الأوكرانية "54 و56 و58" قدرتها القتالية بعد تكبدها خسائر فادحة وتركت مواقعها.

وأشار البيان إلى أن طيران العمليات التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية استهدافت موقعين للقيادة، ودمرت مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية بالقرب من قرية "نوفوإيفانوفا" بمنطقة زابوروجيا ومرفق تخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من محطة سكك حديد "زابوروجيا-2".

وذكرت الدفاع الروسية في بيانها أن جرى كذلك تدمير ثلاث فصائل من راجمات "جراد" وأربع فصائل من مدافع الهاوتزر "دي-30" في مواقع إطلاق النار بقرى "لاستوتشكينا" و"بيتروفسكويه" و"أفدييفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تسعى للحصول على فرصة للتحدث بشكل مباشر مع الصين بشأن حربها المستمرة مع روسيا، مشيرا إلى أن بلاده سعت باستمرار إلى إقامة علاقات وثيقة مع بكين في السنوات التي سبقت الصراع.

وحث زيلينسكي، القوى العظمى الآسيوية على استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي الهائل على روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك في تصريحات خاصة لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نشرتها اليوم على موقعها الإلكتروني.

وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده بأن الصين لديها نفوذ كاف على الاتحاد الروسي للمساعدة في وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكر الرئيس الأوكراني أن "الصين دولة قوية للغاية واقتصاد قوي لذا يمكنها التأثير سياسيا واقتصاديا على روسيا، كما أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشار زيلينسكي إلى أنه منذ بداية العملية الروسية لم يجر أي محادثة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وقال "أود التحدث معه مباشرة، لقد أجريت محادثة واحدة مع الرئيس الصيني كانت قبل عام، ولكن منذ بداية العملية الروسية في 24 فبراير طلبنا رسميا إجراء محادثة لكننا لم نجر أي محادثة مع الصين على الرغم من أنني أعتقد أن ذلك سيكون مفيدًا".

وفي الوقت نفسه، شدد زيلينسكي على أنه يفهم أن الصين ترغب في الحفاظ على موقف متوازن تجاه الأوضاع في أوكرانيا، لكنه يعتقد أن الصين لديها روافع اقتصادية للضغط على بوتين لإنهاء العملية العسكرية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى تحذيره الأخير بشأن الآثار طويلة المدى للحرب على الغذاء العالمي وأمن الطاقة، وقال إن الصادرات الصينية يمكن أن تتأثر سلبا من خلال زيادة إنفاق الدول على الغذاء والوقود والدفاع في أعقاب الصراع، وسيتعين على الناس أن يدفعوا مقابل موارد الطاقة بدلا من المنتجات القادمة من الصين وسوف تتراجع الصادرات من الصين.