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الداخلية: الدراسة بالمعاهد الصحية الشرطية عامين.. فيديو

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:57 م
الداخلية: الدراسة بالمعاهد الصحية الشرطية عامين.. فيديو أرشيفية
كتب محمود عبد الراضيى

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فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم، والتقديم يكون لدفعات  2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث وللحاصلين على  60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.
 
وتكون مدة الدراسة بالمعاهد سنتان و يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة الخريج  معاون أمن ثالث، ويترقى بعدها فى الدرجات المختلفة. 
 
ويقضي الطالب ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى، ويتم سحب كراسات الالتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويتم سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط، و يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر  داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر .
 
 

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