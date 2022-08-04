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الداخلية: التقديم للمعاهد الفنية الصحية بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.. صور

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:27 م
الداخلية: التقديم للمعاهد الفنية الصحية بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.. صور المعهد الفنى الصحى الشرطى
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تستقبل مستشفى الشرطة طلبات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الصحية، حيث فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم، والتقديم يكون لدفعات  2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث وللحاصلين على  60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.
 
وتكون مدة الدراسة بالمعاهد سنتان ويحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث، ويترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.
 
ويقضي الطالب ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى، ويتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويتم سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط، و يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر  داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.
 
مستشفى الشرطة
مستشفى الشرطة

المجمع الطبى (2)
المجمع الطبى (2)

المجمع الطبى
المجمع الطبى

المعهد الفنى الصحى بالشرطة
المعهد الفنى الصحى بالشرطة

طلاب المعهد الفنى الصحى
طلاب المعهد الفنى الصحى

قطاع الخدمات الطبية
قطاع الخدمات الطبية

مستشفى الشرطة (2)
مستشفى الشرطة (2)

 


معهد فني صحي

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