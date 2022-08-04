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الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:52 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 168 اليوم  قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 160 لسنة 2022 الصادر بتاریخ 2 أغسطس أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 97 ) بتاريخ 2022/6/15 ؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 200 ؛ وعلى ما تم  عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تقرر :
 
1 - يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية  العـدد ( 130 ) بتاريخ 9 يونيـة 2020، والتي كان مقرر تطبيقها في 1/7/2022 وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 2022/12/31.
 
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار وفقا لخطة رفع الدعم لن يؤثر على خطة الوزارة لتطوير و عمل توسعات فى الشبكة ، كاشفا أن خطة التطوير تسير بشكل طبيعي ولن تتوقف مهما حدث.
 
وأضاف شاكر، أن الدولة تضع محدودى الدخل فى مقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر، قائلا: "لو نطول نبيع الكهرباء ببلاش للمواطن هنعملها و مش هنتاخر لو فى إمكان الدولة".
 
وأضاف شاكر، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى ديسمبر المقبل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لافتا إلى أن قرار الاستمرار فى التأجيل مرة أخرى أو تطبيق الأسعار الجديدة بدأ من يناير سيتم دراسته وفقا للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

الجريدة الرسمية



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