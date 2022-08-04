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التعليم: غدا آخر فرصة للتقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلكترونيا

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:00 ص
التعليم: غدا آخر فرصة للتقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلكترونيا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غدا 5 أغسطس آخر فرصة للتقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه بناءً على رغبة العديد من أولياء الأمور في مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للطلاب ممن ظهرت نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز، حتى 5 أغسطس 2022، وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا على الموقع الخاص بالتقديم https://dualedu.moe.gov.eg 
 
وذلك وفق معايير وشروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر، والموضحة على الرابط التالي https://tech.moe.gov.eg/tech/article/importanturls/374 
 
وأشارت الوزارة إلى فتح مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، ذلك بالإضافة إلى إتاحة استمارة للطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا أو تواجههم أي مشكلة في تسجيل رغباتهم بالالتحاق بأحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال الاستمارة التالية:
 

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