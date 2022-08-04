اليوم السابع
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"التضامن" توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات أغسطس

الخميس، 04 أغسطس 2022 08:00 ص
"التضامن" توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات أغسطس وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجهت فيه الدكتورة  نيفين القباج وزيرة  التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي  ، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات أغسطس ، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
وتتابع غرفة عمليات وزارة  التضامن الاجتماعى الإجراءات الخاصة بصرف  معاشات أغسطس  2022  مع  استمرار تغذية ماكينات الصرف الالى لصرف المعاشات لمن تخلفو عن الموعد المحدد لأصحاب المعاشا ت والمستفيدين من المعاشات
 
 
 
 
 
 

التضامن

زيادة المعاشات

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