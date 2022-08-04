التصريح بدفن جثة عجوز سقط عليه أجزاء من عقار شرق الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة انهيار اجزاء من شرفه عقار بالطابق الـ 11 بعمارات مينا بمنطقة فكتوريا التابعة لحي المنتزة أول شرق الإسكندرية، والتصريح بدفن جثه عجوز لقي مصرعه تصادفه مروره أسفله وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من شرفه عقار بالدور ال 11 بعمارات مينا إمام موقف سيارات فيكتوريا والتسبب في مصرع شخص أثناء سيره أسفله.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقيادات حي المنتزة اول، وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار اجزاء من شرفه بالطابق ال 11 والتسبب في مصرع شخص 61 سنة، تصادف مروره لحظه الانهيار، تم وضع حواجز حول العقار، وتحرير محضر بالواقعه، واخطرت النيابة المختصه لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قررت نقل الجثه الي المشرحة تحت تصرفها وسرعة طلب ملف العقار من الحي لفحصه.