اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع فى البلينا جنوب سوهاج

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:10 ص
التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع فى البلينا جنوب سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

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صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث تبين عقب توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق طالب أثناء الاستحمام بأحد الترع بدائرة مركز البلينا، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى وقوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج بوصول "إبراهيم. ع .م. ح" 15 عامًا، طالب ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزى "جثة هامدة" ادعاء غرق.

وبسؤال عمه "إبراهيم .م. ح. ح" 39 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بالاستحمام بترعة السلماني بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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