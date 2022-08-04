التحفظ على 1.2 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 1.2 طن اسماك مجمدة معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وبدون فواتير، قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحيازته أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، مما تشكل خطراً على الصحة العامة بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم مداهمة الثلاجة والقبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشها عثر علي 1٫2 طن "أسماك مجمدة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.‎