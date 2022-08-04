اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"البنتاجون" يجدد التزامه بدعم أوكرانيا فى مواجهة عملية روسيا العسكرية

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:25 ص
"البنتاجون" يجدد التزامه بدعم أوكرانيا فى مواجهة عملية روسيا العسكرية البنتاجون - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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جددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التزامها بدعم قدرات أوكرانيا في مواجهة عملية روسيا العسكرية.

جاء ذلك، حسب ما نشره البنتاجون في بيان صحفي عبر موقعه الالكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. 

وجدد أوستن، بحسب البيان، التأكيد على إمداد أوكرانيا بحزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار والتي أعلن البنتاجون عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما ناقش الجانبان احتياجات المساعدة الأمنية لأوكرانيا وأطلع وزير الدفاع الأوكراني نظيره الأمريكي على تطورات الأوضاع في ساحة المعركة.

وتعهد الوزيران بالبقاء على اتصال وثيق.

 


البنتاجون

اوكرانيا

امريكا

روسيا

وزير الدفاع الأمريكي



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