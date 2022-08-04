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البطريرك المارونى يدعو لتحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:41 ص
البطريرك المارونى يدعو لتحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت البطريرك المارونى بشارة الراعى
وكالات

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دعا البطريرك الماروني، بشارة الراعي، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت لأنها قد تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وحسب موقع العين الإخبارى، أعرب البطريرك الماروني عن غضبه من "كل المسؤولين الذين يعرقلون مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف: "نرفض أن يكون بعض المتهمين أحرارا واعتقال أبرياء آخرين".

وأكد على أنه "ليس للحكومة حق في تعطيل التحقيقات المحلية والدولية في انفجار مرفأ بيروت".

وتحل اليوم الخميس الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، وسط تعقيدات سياسية وقضائية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وتراخ رسمي يجعل العدالة في مهب الريح.

 


بشارة الراعى

لبنان

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