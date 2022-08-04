البابا تواضروس يلتقى هيئة الأوقاف القبطية لمناقشة عدد من الملفات

كتب: محمد الأحمدى

عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جتماعًا فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، مع أعضاء هيئة الأوقاف القبطية. حيث تمت خلال اللقاء مناقشة عددًا من الملفات الخاصة بعمل الهيئة.

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، أمس الأربعاء، أعضاء لجنة إدارة إيبارشية ملبورن وكل توابعها بأستراليا، وهم:

1- القمص دانيال جبريال

2- القمص مينا ميخائيل

3- القمص توماس عبدالله

4 - القمص أبانوب عبدالله

وتناقش قداسته معهم فى عدة موضوعات بخصوص الأمور الرعوية لكنائس الإيبارشية والأمور المالية، وبعض الأمور الإدارية وأيضًا بخصوص الكلية اللاهوتية، والاحتياج لسيامات كهنوتية جديدة، وأخيرًا لائحة السلامة لرعاية الأطفال من الانحرافات الجنسية، وأيضًا بالاهتمام بالصحة النفسية للآباء الكهنة وخدام الكنائس.