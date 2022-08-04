الاحتلال الإسرائيلى يفرض على محافظ القدس الحبس المنزلى المفتوح

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أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية للقرار.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن محامي محافظ القدس رامي عثمان قوله، إن محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فترة زمنية، تمهيدا لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء.



وعقدت محكمة الاحتلال المركزية، اليوم، جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر في لائحة اتهام من أحد عشر بندا قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته سبعة عشر خرقا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي.



وسبق وأن اعتقل المحافظ 35 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظا القدس في 2018.



ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.