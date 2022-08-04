الإسكان: 18 أغسطس آخر موعد لاستكمال التعاقد لحاجزى مشروع أبراج المنصورة

كتب أحمد حسن

حددت هيئة تعاونيات البناء ، يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجارى، كمهلة نهائية والتنبيه الأخير للحاجزين والمخصص لهم وحدات سكنية بمشروع أبراج المنصورة، بسرعة سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم والمطلوبة للتعاقد والتي تمثل 50% من قيمة الوحدة السكنية المحجوزة.

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه في حالة التخلف عن السداد والتعاقد قبل هذا الموعد، فإن ذلك يعتبر تنازلا من السادة الحاجزين عن تخصيص الوحدة السكنية واعتباره كأنه لم يكن، مضيفة أنها في هذه الحالة ستقوم بإعادة طرح هذه الوحدات للبيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط التقدم.

وأشارت الهيئة إلى أنه كان من المفترض أن تنتهى مهلة السداد والتعاقد لحاجزي وحدات مشروع أبراج المنصورة فى 31 ديسمبر الماضي إلا أنه قد تم منح هذه المهلة الأخيرة والنهائية بناءً علي طلب بعض الحاجزين الذين لم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية.