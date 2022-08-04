اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمن الروسى يبحث عن أوكرانيين ضالعين فى فظائع تعرض لها أسرى روس

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:00 ص
الأمن الروسى يبحث عن أوكرانيين ضالعين فى فظائع تعرض لها أسرى روس الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها تعمل على تحديد هوية نازيي تنظيم "القطاع الأيمن" الأوكراني الضالعين في فظائع ضد أسرى روس في منطقة تشيرنيغوف شمالي كييف، بين مارس وأبريل الماضيين.

وظهرت في وقت سابق لقطات فيديو على الإنترنت، أطلق فيها مسلحون أوكرانيون النار على أرجل وايدي جنود روس أسرى وتركوهم ينزفون.

وتظهر اللقطات كيف تعامل مسلحون أوكرانيون مع أسرى حرب روس عزل في منطقة تشيرنيغوف ومن المفترض أن الفيديو تم تصويره في أواخر مارس، وأن مسلحي تنظيم "القطاع الأيمن" الإرهابي التابع لقوات كييف، وراء هذه الجرائم.

وجاء في بيان اللجنة أأن هذه الوقائع تشهد على انتهاك الجانب الأوكراني اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.


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