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الأمم المتحدة: 9.5 مليون دولار مساعدات طارئة لمتضرري المجاعة في الصومال

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:26 م
الأمم المتحدة: 9.5 مليون دولار مساعدات طارئة لمتضرري المجاعة في الصومال مجاعة -أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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قدمت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" 9.5 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للمجتمعات المتضررة من المجاعة فى الصومال.
 
وقال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق المساعدات الإنسانية في الصومال آدم عبد المولى، في تصريح اليوم الخميس، إن خطر المجاعة في الصومال والنازحين قد تزايد، مؤكدًا أن الصومال على شفا أزمة إنسانية، غير أن التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة لا يزال غير كاف لمنع المجاعة.
 
وكانت ريم ندا، المتحدثة باسم المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى، أفادت إن العالم يواجه أزمة غذاء بسبب تكالب الأزمات "كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمى يتوقع أزمة غذائية العام المقبل لـ 150 مليون شخص خلال 2023 ويضع أفغانستان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان بالمناطق الخطرة. 

الأمم المتحدة

الصومال

المجاعة

اوتشا



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