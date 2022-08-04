اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 09:13 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: تحقيق العدالة أمر أساسي لإعادة بناء الثقة في لبنان

الخميس، 04 أغسطس 2022 08:00 م
الأمم المتحدة: تحقيق العدالة أمر أساسي لإعادة بناء الثقة في لبنان لبنان - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قالت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان إن تحقيق العدالة أمر أساسي من أجل التعافي وسيادة القانون وإعادة بناء الثقة وتعزيز المصداقية المؤسساتية في لبنان.

وأكدت فرونتسكا - في تصريح اليوم بمناسبة الذكرى الثانية لإنفجار ميناء بيروت البحري - تأييد الدعوات لإجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف دون مزيد من التأخير.
وأضافت أن عامين مضيا على انفجار ميناء بيروت والذي ودمر العاصمة اللبنانية وحياة الآلاف وهز العالم، إلا أن أهالي الضحايا وجميع المتضررين يعانون حتى اللحظة، وينتظرون الإجراءات القضائية ليتم الكشف عن الحقيقة وإحراز والعدالة.


لبنان

مرفأ بيروت

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