الأقصر تعلن تلقى الرقابة الإدارية شكاوى استخراج تراخيص المشروعات الصناعية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، تقوم هيئة الرقابة الإدارية بتلقي شكاوى المستثمرين الخاصة باستخراج التراخيص والموافقات للمشروعات الصناعية.



وأوضحت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يستطيع الشاكي أن يتقدم بالشكوى عبر مكتب خدمة المواطنين، سواء شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أو من خلال البريد العادي: ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية على عنوانها صندوق بريد رقم 11586 القاهرة، أو من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية، ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم اختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال، أو من خلال الفاكس على رقم 0222915403 ، أو شكوى تليفونية على الرقم المختصر 16100 والخاص بأسلوب تقديم الشكاوى .













