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الأغذية العالمى: ‏14 شاحنة مساعدات غذائية تتوجه إلى أدلب السورية

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:29 م
الأغذية العالمى: ‏14 شاحنة مساعدات غذائية تتوجه إلى أدلب السورية الاوضاع فى سوريا
كتبت : هند المغربي

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أفاد برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة أنه تتجه اليوم 14 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بنقل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

ووفق الأمم المتحدة تواجه الأسر السورية في جميع أنحاء البلاد مستويات غير مسبوقة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، يكافح المزيد من السوريين اليوم أكثر من أي وقت مضى لوضع الطعام على موائدهم.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن 12.4 مليون سوري يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، وهذه زيادة قدرها 4.5 مليوناً في العام الماضي وحده وأعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. وقد أدى النزاع، والنزوح، والانكماش الاقتصادي الحاد، وانخفاض قيمة الليرة السوريَّة إلى زيادة الضغوط على الأسر التي تكافح الآن من أجل تغطية تكاليف توفير الاحتياجات والسلع الأساسية.


الأمم المتحدة

سوريا

الأغذية العالمى

ادلب

مساعدات غذائية



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