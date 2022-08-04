الأعلى للجامعات يتابع اختبارات القدرات بجامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية

فريق المحافظات

استقبل الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تضم الدكتورعمر سالم، والمهندس طارق عبد الستار، وعلى محمود، لمتابعة اجراءات سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية وبحضور الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



تأتى الزيارة من منطلق حرص المجلس الأعلى للجامعات على المتابعة المستمرة لإجراءات سير اختبارات القدرات، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى وحل اى مشكلات موجودة، وتضمنت متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، كما تابعت اللجنة سير العمل من إجراءات تقديم الأوراق، ولجان اختبارات القدرات ، بالإضافة إلى سؤال الطلاب عن الإجراءات التى تتم معهم ورأيهم فى مستوى الإختبار، كذلك تابعت اللجنة غرف الكنترول، وتصحيح الإختبار الكترونيًا أول بأول.



تناولت الزيارة الحديث عن اهمية الجامعات التكنولوجية والتوسع فى انشاءها وبرامجها المتميزة التى تُواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية، بالإضافة إلى التخصصات والشُعب التى تقبلها هذه الجامعات.



والجدير بالذكر ان جامعة الدلتا التكنولوجية بها خمسة برامج تكنولوجية وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والاجهزة التقويمية .



يُذكر انه تم التسجيل لإختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 ويستمر حتى 11-8-2022 ، على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg ،وان اختبار القدرات يتضمن ثلاثة مجالات رئيسية وهى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والرياضيات .

