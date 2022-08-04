اليوم السابع
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اعرف نصائح المتحدث باسم النيابة الإدارية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:15 م
اعرف نصائح المتحدث باسم النيابة الإدارية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية
أحمد إسماعيل

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قدم المستشار محمد سمير نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، لـ"اليوم السابع"، عدد من النصائح الهامة لمتقدمى شغل وظيفة معاون نيابة إدارية هذا العام.

وشدد نائب رئيس الهيئة أولا على ضرورة متابعة الموقع الالكترونى الرسمي لهئية النيابة الأدارية على الانترنت ، وكذلك الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك ، والحساب الموثق على انستجرام بشكل دورى.

وأضاف قائلا: لمعرفة التحديثات ومواعيد المقابلات والدفعات المطلوبة وكل ما يخص المسابقة من تفاصيل أو معلومات جديدة .

وتابع المتحدث الرسمي قائلا: وثانيا بالنسبة للمتقدمين في المسابقات المقبلة ضرورة حصوله على بياناته كاملة من الجامعة التي تخرج منها، ويتأكد من سلامة بيان الدراجات وشهادة التخرج وأن يكون لديه أكثر من نسخة ، وصحيفة الحالة الجنائية ، والبيانات الخاصة بالاسرة التي يتم استيفائها خلال التقديم .

وأشار سمير إلى أن هناك بعض الجهات تستغرق بعض الوقت لإستخراج الأوراق في حين أن المسابقة لها وقت معين لا يجوز تعديه، فكل ما كان المتقدم جاهز بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة أصبح في مأمن من أي عقبات أو مطبات خلال التقديم.

 

 


النيابة الإدارية

شروط وظيفة النيابة الإدارية

الهيئات القضائية

المستشار محمد سمير

وظيفة معاون نيابة



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