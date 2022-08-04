ارتفاع الطلب على المفاعلات النووية.. ووزيرة أمريكية: سيصل تريليون دولار ‏

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة سي ان بي سي الامريكية انه بفضل التكنولوجيا الجديدة والحاجة المتزايدة لمكافحة تغير ‏المناخ ، تحصل الطاقة النووية على فرصة ثانية لتصبح جزءًا من شبكة الطاقة العالمية وذلك لأن توليد ‏الطاقة النووية لا ينتج عنه أي انبعاثات خطيرة من غازات الاحتباس الحراري التي تسبب تغير المناخ.‏

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر إم جرانهولم أن الطاقة النووية تمثل 20% من طاقة الحمل الأساسي ‏للولايات المتحدة ، و 50% من قوتها الخالية من انبعاثات الكربون.‏

ووفقا للتقرير، من شبه المؤكد أن المفاعلات والمحطات النووية المستقبلية ستستخدم تكنولوجيا ‏مختلفة عن المعيار الحالي ، حيث تقوم كل من المعامل الأمريكية والشركات الخاصة بتمويل الأبحاث في ‏مفاعلات أكثر كفاءة وأرخص لبناء وتوليد نفايات أقل. ‏

قالت جرانهولم إن الطلب على المفاعلات النووية المتقدمة سيبلغ حوالي تريليون دولار على مستوى ‏العالم ، وفقًا لتقدير وزارة الطاقة، مشيرة الى إن ذلك يشمل وظائف بناء تلك المفاعلات وجميع سلاسل ‏التوريد المرتبطة بها والتي ستحتاج إلى تكثيف لدعم الصناعة.‏

قالت جرانهولم: "إن الهدف الأساسي هو نشر الطاقة النووية المتقدمة هو أولوية بالنسبة لنا بالطبع ، كل ‏هذه التقنيات يجب أن تبدأ وتنتهي بالسلامة والأمن النوويين."‏

من جانبه قال رافائيل جروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن التغيير في المشاعر ‏المحيطة بالطاقة النووية حدث بسرعة كبيرة.‏