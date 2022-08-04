ارتفاع الطلب على المفاعلات النووية.. ووزيرة أمريكية: سيصل تريليون دولار ‏

قالت شبكة سي ان بي سي الامريكية انه بفضل التكنولوجيا الجديدة والحاجة المتزايدة لمكافحة تغير المناخ ، تحصل الطاقة النووية على فرصة ثانية لتصبح جزءًا من شبكة الطاقة العالمية وذلك لأن توليد الطاقة النووية لا ينتج عنه أي انبعاثات خطيرة من غازات الاحتباس الحراري التي تسبب تغير المناخ.
قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر إم جرانهولم أن الطاقة النووية تمثل 20% من طاقة الحمل الأساسي للولايات المتحدة ، و 50% من قوتها الخالية من انبعاثات الكربون.
ووفقا للتقرير، من شبه المؤكد أن المفاعلات والمحطات النووية المستقبلية ستستخدم تكنولوجيا مختلفة عن المعيار الحالي ، حيث تقوم كل من المعامل الأمريكية والشركات الخاصة بتمويل الأبحاث في مفاعلات أكثر كفاءة وأرخص لبناء وتوليد نفايات أقل.
قالت جرانهولم إن الطلب على المفاعلات النووية المتقدمة سيبلغ حوالي تريليون دولار على مستوى العالم ، وفقًا لتقدير وزارة الطاقة، مشيرة الى إن ذلك يشمل وظائف بناء تلك المفاعلات وجميع سلاسل التوريد المرتبطة بها والتي ستحتاج إلى تكثيف لدعم الصناعة.
قالت جرانهولم: "إن الهدف الأساسي هو نشر الطاقة النووية المتقدمة هو أولوية بالنسبة لنا بالطبع ، كل هذه التقنيات يجب أن تبدأ وتنتهي بالسلامة والأمن النوويين."
من جانبه قال رافائيل جروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن التغيير في المشاعر المحيطة بالطاقة النووية حدث بسرعة كبيرة.
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