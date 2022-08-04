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ارتفاع الطلب على المفاعلات النووية.. ووزيرة أمريكية: سيصل تريليون دولار ‏

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:29 م
ارتفاع الطلب على المفاعلات النووية.. ووزيرة أمريكية: سيصل تريليون دولار ‏ مفاعل نووى
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت شبكة سي ان بي سي الامريكية انه بفضل التكنولوجيا الجديدة والحاجة المتزايدة لمكافحة تغير ‏المناخ ، تحصل الطاقة النووية على فرصة ثانية لتصبح جزءًا من شبكة الطاقة العالمية وذلك لأن توليد ‏الطاقة النووية لا ينتج عنه أي انبعاثات خطيرة من غازات الاحتباس الحراري التي تسبب تغير المناخ.‏
 
قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر إم جرانهولم أن الطاقة النووية تمثل 20% من طاقة الحمل الأساسي ‏للولايات المتحدة ، و 50% من قوتها الخالية من انبعاثات الكربون.‏
 
ووفقا للتقرير، من شبه المؤكد أن المفاعلات والمحطات النووية المستقبلية ستستخدم تكنولوجيا ‏مختلفة عن المعيار الحالي ، حيث تقوم كل من المعامل الأمريكية والشركات الخاصة بتمويل الأبحاث في ‏مفاعلات أكثر كفاءة وأرخص لبناء وتوليد نفايات أقل. ‏
 
قالت جرانهولم إن الطلب على المفاعلات النووية المتقدمة سيبلغ حوالي تريليون دولار على مستوى ‏العالم ، وفقًا لتقدير وزارة الطاقة، مشيرة الى إن ذلك يشمل وظائف بناء تلك المفاعلات وجميع سلاسل ‏التوريد المرتبطة بها والتي ستحتاج إلى تكثيف لدعم الصناعة.‏
 
قالت جرانهولم: "إن الهدف الأساسي هو نشر الطاقة النووية المتقدمة هو أولوية بالنسبة لنا بالطبع ، كل ‏هذه التقنيات يجب أن تبدأ وتنتهي بالسلامة والأمن النوويين."‏
 
من جانبه قال رافائيل جروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن التغيير في المشاعر ‏المحيطة بالطاقة النووية حدث بسرعة كبيرة.‏
 
 

الولايات المتحدة

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مفاعلات نووية

طاقة نووية

وزارة الطاقة الامريكية



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