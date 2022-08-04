"اختر كُلِّيتك" مؤتمر لطلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية المؤتمر السنوي السادس عشر "اختر كُلِّيتك" والموجه لطلاب الثانوية العامة، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بحضور أكثر من ألفي طالب وطالبة وبمتابعه عشرات الآلاف من الطلاب عبر الإنترنت.

تضمنت جلسات المؤتمر هذا العام شرح لحوالي ثلاثين كلية لتوضيح نظام الدراسة والمواد الدراسية والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالكلية وفرص العمل بعد التخرج، بالإضافة إلى استضافة بعض الجامعات؛ منها: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة العلمين الدولية وجامعه فاروس وجامعه الجلالة كرعاه للمؤتمر، وتم تنظيم معارض لهم في المؤتمر، وشاركوا بجلسات حول الجامعات وكلياتها المختلفة ونظم الدراسة فيها.

وتحدثت الطالبة فريدة مؤمن، الأولى على الثانوية العامة للقسم الأدبي لعام2021، عن الحياة الجامعية وقدمت نصائح للطلاب عن كيفية التأقلم مع الدراسة الجامعية، وأوضحت الاختلاف بين الدراسة المدرسية والجامعية.

كما استضاف المؤتمر أحمد أبوزيد، صاحب أحد قنوات اليوتيوب التعليمية الذي أوضح أن فترة الدراسة الجامعية هي أهم فترة في حياة الطالب وتحدث عن كيفية الاستفادة القصوى منها.

وقد أعطي المؤتمر الفرصة للطلاب لعرض تجربتهم ورؤيتهم في الدراسة بالكليات والجامعات المختلفة، وساهم في إرشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

يأتي هذا المؤتمر إيمانًا من المكتبة بدور الشباب الرائد والفعال في البناء والتنمية، حيث تسخر المكتبة كافة إمكاناتها لدعم وبناء قدرات الشباب، وتعد منصة لعرض أفكار الشباب وتبنيها وخلق جيل من الشباب المتميز والقادر على الابداع والابتكار وبناء المستقبل.



اختر كُلِّيتك مؤتمر لطلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية (1)



اختر كُلِّيتك مؤتمر لطلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية (2)



اختر كُلِّيتك مؤتمر لطلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية (3)



اختر كُلِّيتك مؤتمر لطلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية (4)