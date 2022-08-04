اجتماع فى وزارة الرى مع 50 ممثلا لمنظمات دولية للترويج لجناح المياه فى COP27

كتبت أسماء نصار

اجتمعت للمرة الثانية خلال الاسبوع الحالى الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى مع مجموعة من الشركاء المحتملين لجناح المياه المقرر عقده على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 -نوفمبر القادم بشرم الشيخ حيثيقوم فريق العمل المختص بالترويج للانشطة المقترحة .

شارك في الإجتماع عدد كبير من الشركاء المحتملين بلغ نحو 50 ممثل عن عدد من المنظمات الدولية والشركات المعنية بقضايا المياه.

أوضحت سيد أنه تم الرد علي اغلب الاستفسارات التي تم إثارتها وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية من الحكومة الهولندية ومعهداستكهولم الدولي للمياه.

أضافت سيد أنه جارى فتح باب تلقي عروض المشاركة في الجناح الدولي للمياه خلال الفترة من "5 الي 12 اغسطس ٢٠٢٢ علي ان يتماعلان القائمة النهائية للشركاء من ممثلي الدول والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني والكيانات المعنية بقضايا المياه في النصف الاول منسبتمبر ، كما يجري التنسيق لبعض الانشطة التحضيرية للجناح الدولي للمياه خلال اسبوع القاهرة الخامس للمياه "16-19 اكتوبر".

الجدير بالذكر أن إسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" ، إيماناً من الدولة المصرية بأهميةمحورالمياه في ملف تغير المناخ ، مشيراً إلى أن التوصيات التى ستصدر عن الإسبوع سيتم رفعها للمناقشة في جناح المياه كما أنه منالمتوقع أنيشهد الإسبوع مشاركة أفريقية واسعة بجلسات تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه ، بالإضافة لعقد إجتماع مشترك لوزراء المياهوالزراعة العرب علي هامش فاعليات الاسبوع ، وتنظيم الجولة الثانية لحوار السياسات لدول الندرة المائية لصياغة توصيات يتم رفعها لمؤتمرالأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس2023.