إيطاليا: 60% من المواطنين أوقفوا استخدام أجهزة التكييف بسب ارتفاع أسعار الطاقة

كتب محمد جمال

أظهرت إحصائية أجُرِيَت في إيطاليا، 6 من بين كل 10 إيطاليين (60%)، ممن لديهم مكيفات هواء في منازلهم، قرروا تقليل الاستهلاك هذا الصيف، على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء كشف استطلاع أجراه اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتي/إيكسيه) حول سلوك الإيطاليين في فصل الصيف، الذي يسلط الضوء على آثار ارتفاع الأسعار على الاستهلاك، عن التزام يبرز شعور الإيطاليين بالمسؤولية إزاء القيود المعلنة في الخريف المقبل، كما يؤكد الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجبر الناس على تقليص السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة أيضاً".

وأشار الاستطلاع إلى أنه قبل كل شيء، يجب حماية النفس بنظام غذائي يشتمل على الماء والأطعمة المنعشة مثل الفواكه والخضروات الموسمية الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد، وهي ضرورية لتنشيط الجسم وتجديد المياه والأملاح المعدنية المفقودة جراء التعرق المفرط.

وخلُص اتحاد الزراعيين الإيطاليين إلى القول إن فقدان السوائل هو أسوأ خطر في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وهي حالة خطيرة بشكل خاص على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن.