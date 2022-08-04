اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 08:30 م
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إنهاء 6736 اختبار قدرات لطلاب الثانوية بجامعة طنطا وإعلان النتائج إلكترونيا

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:00 م
إنهاء 6736 اختبار قدرات لطلاب الثانوية بجامعة طنطا وإعلان النتائج إلكترونيا الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض، وذلك بمقر الكليات طبقًا للإخطار الإلكتروني الذي يتم إبلاغ الطلاب من خلاله بموعد ومكان إجراء الاختبار.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم إجراء 6736 اختبارا إلكترونيا للطلاب بكليات الجامعة، لقياس المهارات والمعارف والمعلومات الهامة التى تؤهل الطالب الملتحق بالكليات لدراستها وتطبيقها، ويتم إعلان النتائج أولاً بأول من خلال الموقع الرسمي للتنسيق بالوزارة.

 

وأشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب، وإجراء متابعات دورية من لجان مختصة تم تشكيلها بالجامعة لمتابعة سير الاختبارات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن صحة وسلامة الجميع، كما أكد نائب رئيس الجامعة انتظام سير الاختبارات بالكليات دون وجود أى شكاوى أو معوقات.


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