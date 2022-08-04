إنطلاق مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27» بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الهدف الرئيسي من مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ 27" دعم وتظافر الجهود إستعداداً لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة 7 إلى 18 نوفمبر القادم.



جاء ذلك أثناء أستقبال الدكتور ناصر مندور امس الإربعاء الموافق 3 أغسطس للدكتورة ماجدة عطا مسئول منصة الإسماعيلية لتغير المناخ بحضور السيدة مها روكا المسئول الإداري للمنصة بالجامعة .



تأتى الزيارة بهدف التنسيق لبدء سلسلة من الندوات التوعوية وورش العمل للتعريف بالمبادرة وأهدافها ومحاورها .



وتابع "مندور" أن عقد تلك الندوات داخل الجامعة يهدف إلى إنشاء روابط وثيقة وخلق حوار بناء بين الطلاب والشركاء والأطراف المعنية من أجل رصد أهم قضايا وتحديات تغير المناخ على مستوى كل محافظة، مع إقتراح رؤى وخطط مستقبلية لمواجهة تلك القضايا إلى جانب تحفيز وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للمؤسسات المعنية وذات الصلة والأفراد للتحضير الجيد لقمة المناخ 27.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة عطا أن المبادرة تهدف بناء البنية المعرفية للطلاب بأهم المحاور والقضايا التي ستركز عليها مصر خلال القمة وتأهيل القطاعات المختلفة كفئات الشباب والمرأة للتحضير الجيد لقمة المناخ والمشاركة في فعالياتها .