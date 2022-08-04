إغلاق طريق 242 أمام قرية بمطاى فى المنيا بسبب هبوط أرضى بمقبض صرف صحى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاى شمال محافظة المنيا، أنه سوف يتم غلق طريق 242 أمام نزلة ثابت من الوصلة البحرية بطول 20 مترا وتحويله إلى الجهة الغربية، وذلك حفاظا على المارة وعدم إعاقة الطريق، وذلك بسب هبوط أرضى بمقبض صرف صحى.

وفى إطار العمل المشترك بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ملوى، لبحث وحل مشاكل المواطنين، قام أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالتواصل مع اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بخصوص عدم وجود لوحات إرشادية بالطريق الصحراوى الغربى.

وأفاد رئيس المدينة بأن الطريق الصحراوى الغربى يتبع الهيئة القومية للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل وأن رئاسة مركز ومدينة ملوى ليس لها ولاية عليها.

وبالتواصل مع المهندس حسين زين رئيس هيئة الطرق والكبارى بالمنيا، أكد أنه جارى الأعمال الإنشائية لتصميم 8 لوحات علوية إرشادية بالطريق الصحراوى الغربى للإرشاد عن أربع مراكز، بداية من مركز المنيا ـ ابوقرقاص ـ ملوى وانتهاءً بمركز ديرمواس، وذلك خلال 15 يوما.