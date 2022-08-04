اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 08:51 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:28 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم إسعاف -أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 5 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين موتوسيكل وترويسكل بطريق قرية مطول بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بمركز إطسا ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وتبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتروسكل بطريق قرية مطول ووجود 5 مصابين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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