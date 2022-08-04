اليوم السابع
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إصابة 24 عاملا داخل إحدى المزارع إثر سقوط أغصان أشجار العنب عليهم

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:55 م
إصابة 24 عاملا داخل إحدى المزارع إثر سقوط أغصان أشجار العنب عليهم إسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 24 عاملا وعاملة داخل إحدى مزارع العنب بالطريق الصحراوى الغربى، إثر سقوط أغصان أشجار العنب عليهم، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى العام بالمنيا لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من مستشفى المنيا العام يفيد بوصل 24 عاملا وعاملة، مصابين بسحجات وكدمات، إثر سقوط أغصان العنب عليهم، أثناء عملهم فى فى إحدى المزارع، وباجراءالفحص تبين انهم مصابين بإصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وقد تم عمل الإسعافات الاولية لهم وخرج بعضهم وما زال البعض الآخر يتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب الإصابة سقوط أغصان العنب فوق العاملين مما تسبب فى إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعه المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق.


مديرية الصحة

اصابة عاملين

مديرية الامن

اخبار المنيا

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