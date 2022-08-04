اليوم السابع
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إصابة 11شخصا فى حادث تصادم تروسيكل وسيارة بقنا

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:21 م
إصابة 11شخصا فى حادث تصادم تروسيكل وسيارة بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 11 شخصا، اليوم الخميس، في حادث تصادم تروسيكل وسيارة كبوت بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

 

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 11 شخصا في حادث تصادم تروسيكل، وسيارة كبوت بقرية الشيخية في مركز قفط جنوب قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين.

 

وأسفر الحادث عن إصابة شاذلي محمد أبو لحسن، وكيرلس نظير، ناجي سعيد، محمد رفيع، هاني أحمد، محمد زكريا، محمود فخري، نورهان هاني، عبد الحكيم محمد، روحية محمد.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.


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