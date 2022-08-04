اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 04:17 م
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إصابة سيدة بحروق خطيرة بعد محاولتها إنهاء حياتها فى الفيوم

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:00 م
إصابة سيدة بحروق خطيرة بعد محاولتها إنهاء حياتها فى الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيبت سيدة عجوز بحروق خطيرة بعدما أقدمت علي إنهاء حياتها بمسكنها خلف مستشفي عرفة بمدينة الفيوم، وتم نقلها إلي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بقيام سيدة بإشعال النيران في جسدها بمنزلها بمنطقة السهراية خلف مستشفي عرفة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة سيدة تدعي "كريمة ح" 60 سنة بحروق بالجسم بالكامل بنسبة 80%، وتم نقل المصابة إلي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.




 


مستشفي الفيوم العام

مديرية الصحة بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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