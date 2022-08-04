إسبانيا تقيد استهلاك المياه بسبب الجفاف.. وكتالونيا تحدد 200 لتر للفرد يوميا

فاطمة شوقى

طالبت السلطات الإسبانية بالحد من استهلاك المياه بسبب حالة الجفاف التي تمر بها البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض سعة خزانات المياه فى البلاد حتى وصلت إلى 40 ٪ من سعتها ، ولذلك كان من الضروري تقييد استهلاك المياه في العديد من البلديات مع قطع الإمداد الليلي وإغلاق الصنابيرعلى الشواطئ ومنع رى الحدائق وغسيل السيارات.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن انعدام نزول الأمطار في إسبانيا خلال الآونة الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدل قياسى تجاوز الـ45 درجة مئوية، أدى إلى معاناة البلاد من موجة جفاف شديدة وهو ما جعل مختلف المجتمعات والبلديات المستقلة في جميع أنحاء إسبانيا لفرض قيود على استهلاك هذا المورد الأساسى للحياة.

وأوضحت الصحيفة أن المجتمعات الأكثر تضرراً من القيود على المياه ، هي جاليسيا وكتالونيا والأندلس وإكستريمادورا، حيث خفضت السلطات مرة أخرى احتياطاتها المائية للأسبوع الحادي عشر على التوالي إلى 40.4٪ ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التحول البيئي .

واختارت المقاطعات الاربعة إغلاق الصنابير لبعض الوقت في محاولة لتقنين المياه مع عواقب غير متوقعة على قطاع حيوى وهو السياحة، كما اختارت بلديات الاستعداد لحالة تأهب متفاقمة وهى قطع المياه بشكل نهائي ليلا.

في مواجهة هذا الوضع ، وافق رؤساء بلديات مدن أخرى في منطقة بونتيفيدرا على إغلاق صنابير الحمامات والاستحمام على الشواطئ ، وحظر ملء أحواض السباحة ، وغسل الشوارع أو غسيل السيارات.

وحددت حكومة كتالونيا استهلاك المياه في 150 بلدية إلى 200 لتر للفرد يوميًا ، نظرًا لحالة الجفاف الحالية ، حيث تبلغ الخزانات 43٪ من طاقتها ، وفقًا لبيانات 31 يوليو.

وفي مدينة سولسونا ، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 10000 نسمة ، بدأت فى توفير استهلاك المياه ، ودعا رئيس الهيئة العامة ، بيري أراجون ، المواطنين إلى "الاستخدام الرشيد للمياه" في الحياة اليومية "لمنع تفاقم آثار الجفاف".

وفى مالقا ، قام مجلس المدينة بفرض قيود للمياه، مثل قطع المياه في الحمامات على شواطئ رينكون دي لا فيكتوريا وفيليز منذ بداية أغسطس الجارى.