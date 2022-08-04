إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى المحلة بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والري تحت إشراف اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة قادها المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم، مدير بناء وتنمية القرية حيث تم تنفيذ 17 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 2 قيراط و 4 سهم تابعة لهندسة رى بشبيش كما تم إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 3 قيراط و 11 سهم.

وقالرئيس مركز ومدينة المحلة، إن إزالات التعديات على الأرض الزراعية التى تمت شملت الوحدة المحلية لقرية بشبيش باسم المخالف ممدوح مصطفى سعد على مساحه 19 سهم عبارة عن قواعد خرسانية وحالة أخرى عبارة عن قواعد خرسانية على مساحه 19 سهم وتم عمل إزالة كلية للقواعد الخرسانية للحالتين والحالة الثالثة بالوحدة المحلية لقرية بشبيش عبارة عن أعمدة وسمل خرسانية على مساحة 21 سهم وتم إزالة الأعمدة الخرسانية وفى نطاق الوحدة المحلية لقرية المعتمدية تم تنفيذ إزالة فى المهد عبارة عن سور من ثلاث أضلاع على مساحة 1 قيراط وتم إزالة السور كلية.

كما تم إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة التعديات التابعة لهندسة رى بشبيش بالوحدة المحلية لقرية بشبيش منها عدد 7 حالات على مساحه قيراطين عبارة عن قطع الجسر وزراعتة و10 حالات على مساحة 4 سهم عبارة عن تشوين قمامة وتم عمل إزالة كلية لجميع الحالات.

وأكد رئيس مدينة المحلة، أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.