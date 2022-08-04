أوكرانيا ترفض أي حوار مع روسيا قبل الانسحاب ووقف إطلاق النار

كتب أحمد عرفة

أعلنت أوكرانيا عن رفضها أي حوار مع روسيا قبل الانسحاب ووقف إطلاق النار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين للوقوف إلى جانب "العالم الموحد" ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأوكراني إن حياد الصين أفضل من وقوفها إلى جانب روسيا، موضحا أنه على قناعة بأن الشعب الصيني سيتخذ الخيار العقلاني.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه من المهم ألا تساعد الصين روسيا، مشيرا إلى أن مستقبل العلاقات بين أوكرانيا وروسيا يتوقف على روسيا فقط.