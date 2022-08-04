أوقاف الأقصر تنهى أعمال فرش مسجد الشيخ على بالعطيات بمدينة القرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من أعمال فرش مسجد الشيخ على بالعطيات فى مدينة القرنة بالسجاد الجديد من الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشرفت مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، بانتهاء العمل في فرش مسجد الإمام على بالعطيات فى مدينة القرنة بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، مقدماً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.

فيما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وحصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية خلال شهر يوليو 2022، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه شمل حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية، فى القطاع الدينى اعتماد عدد 29 مسجد من المساجد الكبرى بالمديرية لأداء الدروس المنهجية، واعتماد عدد 117 مسجد للمشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل، واعتماد المقرأة النموذجية الأولى بأوقاف الأقصر، واعتماد عدد 3 خطيب مكافأة، وعقد عدد 2424 جلسة قرآنية بمساجد البرنامج الصيفي للطفل بالمديرية، وعقد عدد 1 ندوة تثقيفية بالإشتراك مع قصر ثقافة الأقصر، وفى اللقاءات والندوات والتثقيف تم عقد عدد 2 حفلة ولقاء تثقيفي خاص بالهجرة النبوية لعام 1444 هـ، وترشيح عدد 25 إمام لحضور اللقاء التثقيفي الخاص بسفراء السلام.



أوقاف الأقصر تنهى أعمال فرش مسجد الشيخ على بالعطيات (1)



أوقاف الأقصر تنهى أعمال فرش مسجد الشيخ على بالعطيات (2)



أوقاف الأقصر تنهى أعمال فرش مسجد الشيخ على بالعطيات (3)









