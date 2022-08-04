اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 08:08 م
أكرم القصاص
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"أوبك": استثمارات النفط انخفضت لـ450 مليار دولار سنويا

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:31 م
"أوبك": استثمارات النفط انخفضت لـ450 مليار دولار سنويا أوبك - أرشيفية
أ ش أ

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حذر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط‏ (أوبك) هيثم الغيص، من مشكلة كبيرة ناجمة عن عدم تدفق ما يكفي من الاستثمارات إلى القطاع النفطي عالمياً، معتبراً أن نقص الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يدق ناقوس الخطر للسنوات المقبلة.


وقال الغيص - في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية - "إن نقص الاستثمارات في القطاع النفطي يدق ناقوس الخطر، فالاستثمارات انخفضت من 600 مليار دولار سنوياً إلى 450 ملياراً".


وأضاف الأمين العام أن التدخل في أسواق النفط يأتي لضمان توازن السوق وليس للتأثير في الأسعار ، مشيرا إلى أن "أوبك بلس" عامل التوازن والشفافية الوحيد في السوق.


وكان أعضاء تحالف (أوبك+) ، قد عبروا أمس عن قلقهم، بشكلٍ خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023 ، وهذا القلق يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبك وغير المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبعض الدول الأعضاء في أوبك، وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من خارج أوبك.


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