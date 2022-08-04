أمين عام الأمم المتحدة يتلقى أوراق اعتماد الممثل الدائم لدى الكويت

كتبت : هند المغربى

قدم الممثل الدائم الجديد لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، طارق محمد ألباني، أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

قبل تعيينه، شغل ألباني عدة مناصب في بعثات الأمم المتحدة من عام 2017 إلى عام 2022 ، بما في ذلك وزير مفوض لشؤون نزع السلاح والشؤون السياسية ومستشار ، المنسق السياسي لمجلس الأمن.

بين عامي 2011 و 2017 ، كان مستشارًا ورئيسًا لمكتب الشؤون السياسية في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. من عام 2009 إلى عام 2011 ، شغل منصب مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة الكويت في مدريد، كما عمل في سفارة طهران كسكرتير أول لنزع السلاح والشؤون السياسية ، من 2007 إلى 2009 ومن 2004 إلى 2006.

بين عامي 2006 و 2007 ، شغل ألبانى منصب مستشار نزع السلاح والشؤون الاقتصادية في مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شغل منصب السكرتير الثاني والسكرتير الثالث للبعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح والشؤون الاقتصادية من 1998 إلى 2004. ومن 1997 إلى 1998 ، وشغل منصب الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية ، إدارة الأمريكتين ، كمسؤول مكتب لأمريكا اللاتينية.

حصل على بكالوريوس الآداب في العلاقات الدولية وعلم النفس من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة عام 1995.