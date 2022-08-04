أمن المنافذ يضبط 21 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبط عدد (21) قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (744) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات": ضبط (2) قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ عدد (164) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.