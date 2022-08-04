اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط 21 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:38 ص
أمن المنافذ يضبط 21 قضية متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .
 
ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبط عدد (21) قضية  وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (744) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات": ضبط (2) قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ عدد (164) حكم قضائى متنوع.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 
 

امن المنافذ

وزارة الداخلية

مخالفات مرورية

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة