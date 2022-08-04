أمن الدقهلية يكثف جهوده لضبط مجهول اختطف طفلا بمصيف جمصة

الدقهلية - شريف الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من جهودها لكشف غموض واقعة غموض اختفاء طفل بمدينة جمصة، وذلك بعد ظهور مقطع فيديو لكاميرات المراقبة بالشارع تبين قيام أحد الأشخاص باستدراج الطفل عن طريق كيس شيبسى.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، لحظة سير الطفل مصطفى زيدان، بمفرده في الشارع، ويظهر شخص بيده كيس شيبسى لاستدراجه به.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصة من بعض الأهالى باختفاء طفل من مدينة جمصة، بعدما شاهده أحد الأشخاص "متسول"، وذلك أثناء قيام شخص غير معروف باستدراجه، وتبين أن الطفل وعائلته من الصعيد ومقيمين بمصيف جمصة خلال موسم الصيف لعملهم بـ"الفروشات".

ونظرا لخطورة الواقعة كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الحادث وتفريغ الكاميرات بمحيط المنطقة التي ظهر فيها الطفل لتحديد هوية الشخص الذي قام باستدراجه والوصول إلى الطفل.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.