وقال المتحدث - وفقا لوكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ - إن التدريبات العسكرية حول جزيرة تايوان؛ تشكل رادعا قويا للتواطؤ بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، /على حد قوله/ .

ونظمت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات قتالية مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة جزيرة تايوان، والتي تشمل شن هجمات على أهداف بحرية وتوجيه ضربات لأهداف برية وعمليات سيطرة في المجال الجوي، وكذلك إطلاق ذخيرة حية دقيقة التوجيه، حسبما ذكر المتحدث.



وقال تان إن القوات المسلحة الصينية ستدافع - بحزم - عن السيادة الوطنية للبلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ولن تترك أي مجال لأي شكل من أشكال أنشطة ما يسمى "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي.