ألمانيا تطفئ 200 مبنى رمزى ومزار ومعلم تاريخى لمواجهة أزمة الطاقة

كتب الأمير نصرى

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا تليفزيونيا حول سيناريوهات ألمانيا لمواجهة أزمة الطاقة، حيث تعتبر من أكبر الدولة المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة أنها تعتمد على إمتدادات الغاز الروسية المنخفضة التكلفة، فقد تواجه المانيا وضعا صعبا خلال الشتاء المقبل.

وتابع التقرير، ألمانيا بدأت في وقف إضاءة عدد من المعالم والمبانى التاريخية، حيث لم تتم إضاءة نحو 200 مبنى رمزى ومزار ومعلم تاريخى بالعاصمة الألمانية منها عامود النصر وقصر شوتن بيرج وابن البلدية في الليلة، حيث تقوم بوقف 1400 جهاز مخصص لإضاءة هذه المواقع.

أضاف التقرير، أن الرئيس الألمانى فرانك، قد أعلن أن مقر إقامته في برلين في قصر بليو لن يضاء ليلا إلا في المناسبات الخاصة مثل الزيارات الرسمية، وتداولت وسائل الإعلام صورة للرئيس الألماني أمام شموع تضىء إحدى ردهات القصر في مسعى لأن يكون مثالا يحتذى به المواطنون الألمان لتوفير الطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية دعت إلى التعبئة الوطنية لتوفير الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير كما أطلقت حملة للترويج لخفض تكييف الهواء في المباني واستخدام وسائل النقل العام، كانت ألمانيا تشترى 55% من حصة الغاز من روسيا وتقلصت في بداية شهر يونيو إلى 35%.