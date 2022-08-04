أسماء المتوفى والمصابين بحادث الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

ينشر "اليوم السابع" أسماء الجثة والمصابين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى وصلة المطار بناحية قرية المحاسنة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب وصولهم للمستشفيات لتلقى العلاج، حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين تم دخولهم بقسم إستقبال طوارئ الحوادث بمستشفى سوهاج الجامعى وسوهاج العام.

تبين إصابة دميانه سلامة إبراهيم 31 عامًا، بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وأمير سامي عدلي سنه ونصف بإشتباه مع بعد الإرتجاج، وعادل سامي عدلي 7 سنوات وكلثوم محمد عبد الحميد 50 عامًا، بكسر مضاعف بالساق اليسرى وتقيم بالقاهرة، وعبير خليفه عمار 25 عامًا بكسر بالزراع الأيسر، ونور عادل سعيد 33 عامًا، بإشتباه كسر بالساق اليمنى، ذكر مجهول الهوية 25 عامًا تقريبًا مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج وغيبوبة تامه، ومريم عياد رياض 33 عامًا بكدمات متفرقه بالجسم وخلع الكتف الأيمن، وكراس نور عادل 10 سنوات مصاب بغيبوبه تامه، وهاني خليفه عمار 20 عامًا بجروح متفرقه بالرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وسيمون سامي عدلي 8 سنوات بإشتباه نزيف بالمخ، واولوجيوس نور عادل 3 سنوات بكسر بالزراع الأيمن.

ونتج عن الحادث أيضا وفاة وسامي عدلي فخري 35 سنه، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلى إستقبال طوارئ الحوادث بمستشفى سوهاج الجامعى وسوهاج العام.

كان الطريق الصحراوى الغربى وصلة المطار بناحية قرية المحاسنة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج قد شهد قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص محملة بالركاب نتج عن الحادث إصابة 12 شخصًا ووفاة أخر تم نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد بلاغا قبل قليل من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى وصلة المطار ووجود متوفى ومصابين وتم الدفع ب،، 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث وانتقلت قوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى وصلة مطار سوهاج بناحية قرية المحاسنة دائرة المركز بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات ه د ج 6534 محملة بالركاب وبين سيارة نقل تحمل لوحات ه ف ب 2795 نتج عن التصادم بين السيارتين وفاة أحد الأشخاص وإصابة 12 من مستقلى السيار الميكروباص.

تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف لمكان الواقعة وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج العام مستشفى سوهاج الجامعى تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.