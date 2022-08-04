أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع 15جنيهات وعيار 21 يسجل 1055جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية ارتفاعا ملحوظا بقيمة 15 جنيها بعد صعود 10جنيهات، وجاء ارتفاع الذهب بسبب تحرك سعر الدولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفاع من 1040 جنيها للجرام إلي 1055 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1055 جنيها.

عيار 18 يسجل 904 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1206 جنيهات.

الجنيه الذهب 8440 جنيها .

واستبعد اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، صعود الذهب الفترة القادمة لمستويات 1500 جنيه، كما حاول أن يروج البعض، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة، وقال إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيها لأول مرة في مايو.

وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".

وأكد، أن سوق الذهب في مصر قوى جداً وضخم سوق على مستوى كافة المحافظات والحديث عن انهيار أو توقف السوق مجرد شائعات وأحاديث خاطئة، كما أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وكبيرة في ملف إنشاء مدينة الذهب وإعادة مصر لريادتها الصناعية في ملف صناعة المشغولات الذهبية، فرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لإحياء صناعة الذهب ومع تدشين مدينة الذهب فإن صناعة المشغولات الذهبية ستشهد طفرة كبيرة.