أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 4-8-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، دلتا للإنشاء والتعمير، مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

البورصة تربح 22.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.976 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.11%، والعرب على 12.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 233.8 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 401.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة مليون جنيه، 269.9 مليون جنيه، 380.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.28% ليصل إلى مستوى 10043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.01% ليصل إلى مستوى 12443 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.33% ليصل إلى مستوى 4061 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.18% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3622 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 17.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.69%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.60%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 24.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.46%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.11%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 16.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.45%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.082 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.53%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 24.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.48%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 17.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.10%.