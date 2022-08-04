أزمة "ثلج" فى إسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والمتاجر الكبرى تقنن شرائه

فاطمة شوقى

تواجه إسبانيا الموجة الثالثة من ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما خلق أزمة كبيرة للثلج فى المطاعم والفنادق، حيث يرتفع الطلب إلى 8 ملايين كيلو جرام في اليوم في الوقت الذى يتوفر فيه 2 مليون كيلو جرام فقط، حيث أن ارتفاع الحرارة أدى إلى استهلاك الثلج بشكل متزايد في البلاد، ما خلق أزمة لدى المتاجر الكبرى من توفير كافة الطلبات.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه من الصعب عدم طلب المشروبات الباردة أو المثلجة في إسبانيا في هذه الأوقات، حيث موجة الحرارة الخانقة التي تضرب البلاد، ولذلك فقد تزايدت الطلبات على مكعبات الثلج بشكل كبير.

وقامت محلات السوبر ماركت بمواجهة نقص مكعبات الثلج في البلاد، بتقنين شراؤها ، حيث تقصر معظم المتاجر الكبرى شراء الثلج على حقيبتين للفرد في اليوم، وسيتم الحفاظ على هذا الإجراء على الأقل، حتى يتم ضمان توفير الثلج من جديد.

وأدى انخفاض تخزين مكعبات الثلج الذي قامت به هذه الصناعة في الأشهر الماضية من أبريل ومايو بسبب ارتفاع التكاليف وموجات الحرارة إلى زيادة الطلب فوق المعدل الطبيعى، ما تسبب في نقص هذا المنتج في الصيف الكامل، ومع ذلك فى الفنادق والمطاعم يكون تأثيره أقل لأنه في كثير من الحالات لديهم آلات ثلج خاصة بهم.

وأوضح الخبير، فرناندو بلازاس، أنه يوجد ثلج ولكن أقل بكثير مما يحتاجه السوق، حيث أنه لم يتوقع أحد هذه الزيادة في الطلب، مشيرا إلى أنها "عاصفة كاملة"، على حد قوله، بدأت في شهري أبريل ومايو الماضيين، عندما بدأت الصناعة في تخزين مكعبات الثلج لتتمكن من الاستجابة لطلب أشهر الصيف القوية ، يوليو وأغسطس.

وأضاف أنه مقابل كل نقالة تدخل غرف التبريد التي تعمل كمخزن ، يتم دفع 3 يورو ، بالإضافة إلى 3 يورو أخرى لإزالتها ، وفي غضون ذلك يتم دفع 50 سنتًا عن كل يوم تخزين.

وأوضح بلازاس: "هذا يعني أن سعر الثلج يتضاعف مرتين أو ثلاثة ، ولهذا السبب رأت الشركات أنه لا يستحق التخزين".

بالأرقام، وفقًا للبيانات فإن في إسبانيا يتم إنتاج حوالي 2 مليون كيلوجرام من مكعبات الثلج يوميًا، ومن المعتاد في أشهر الربيع تخزين مليوني كيلوجرام إضافي يوميًا لتلبية الطلب الصيفي، والذي عادة ما تكون 4 ملايين كيلوجرام في اليوم.

ومع ذلك، فإن الوضع الحالي هو أن الطلب قد ارتفع إلى 8 ملايين كيلوجرام يوميًا ، ومع عدم وجود ثلج مخزن تقريبًا، هناك فقط قدرة على توفير 2 مليون كيلوجرام في اليوم، وهو ما سيتم إنتاجه.